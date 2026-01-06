Cuba rechazó en Consejo de Seguridad acusaciones infundadas de EE.UU.

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 3 segundos

Cuba rechazó hoy durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela, acusaciones infundadas formuladas por la delegación de Estados Unidos. El representante permanente de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón, dijo que su delegación se vio obligada a hacer uso de la palabra en una segunda ocasión para responder a esas acusaciones.

Resulta indignante -enfatizó- que quienes han protagonizado agresiones unilaterales y violaciones sistemáticas del Derecho Internacional pretendan erigirse en jueces de otros Estados soberanos, lo que es una actitud absolutamente inmoral e irrespetuosa e irresponsable.

“Rechazamos categóricamente las calumnias de que Cuba tiene presencia de Inteligencia en Venezuela, tales acusaciones carecen de toda base fáctica y constituyen un intento evidente de desviar la atención de la conducta agresiva y criminal de Estados Unidos en la región”, añadió el diplomático.

Cuba respeta estrictamente la soberanía, la independencia y el derecho inalienable del pueblo venezolano a decidir su propio destino -dijo-, tal como establece la Carta de las Naciones Unidas.

Recordó Soberón que la cooperación entre Cuba y Venezuela en múltiples esferas, incluida la militar, tiene bases legítimas y se sustenta en acuerdos bilaterales suscritos soberanamente por ambas partes.

El diplomático reiteró que como declaró el Gobierno Revolucionario, los 32 combatientes caídos víctimas de un acto criminal de agresión y terrorismo de Estado perpetrado por Estados Unidos cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior a solicitud de órganos homólogos de Venezuela.

“Estos patriotas supieron poner en alto con su actuar heroico el sentir solidario de millones de cubanos”, destacó Soberón al recalcar que “esta delegación (de Estados Unidos) intenta irrespetuosamente tildar a Cuba de intervención en Venezuela, lo cual rechazamos categóricamente”, concluyó el representante permanente en la ONU.

Visitas: 0