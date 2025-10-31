Cuba procura restaurar servicios interrumpidos por Melissa en oriente

En la madrugada de este viernes, el jefe de Estado informó en la red social X que junto a un equipo presidencial revisó «in situ los golpes de Melissa, y aseguró que no existen » ni muertos ni desaparecidos, hasta ahora», escribió en la red social X.

Diaz- Canel aseveró asimismo que las afectaciones fueron «mínimas en parques fotovoltaicos. Inundaciones y árboles derribados mantienen zonas incomunicadas. Se llegará a todas. Prioritario recuperar electricidad y comunicaciones».

Este viernes las autoridades cubanas intensifican las labores de recuperación en las provincias orientales afectadas por el huracán Melissa, que tocó tierra con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora y categoría tres en la escala Saffir-Simpson

Como saldo preliminar de las intensas precipitaciones y los fuertes vientos del evento ciclónico, se reportan inundaciones, daños en viviendas, redes eléctricas y vías de comunicación en los territorios de Santiago de Cuba, Granma, Guantánamo, Holguín y Las Tunas.