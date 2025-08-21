Cuba en Asunción: Duodécima jornada de los Juegos Panamericanos Junior

Compartir en

Como mismo sucedió en la jornada precedente, el atletismo, la lucha y el canotaje prometen las mayores emociones para Cuba en Asunción 2025, una cita que poco a poco llega a su fin.

Sobre la lona ahora es el turno de las libristas, encabezadas por Yaynelis Sanz, mientras que en el campo y pista las principales opciones de medallas recaen en el salto alto varonil y el triple en las damas. En el canotaje Yisnoli López buscará su segunda medalla de los juegos.

Este jueves también Cuba tendrá acciones en voleibol, balonmano, voleibol de playa y levantamiento de pesas.

Así amanece el medallero

Julio Suárez gana plata en el K1 500 m Julio Suárez tuvo una excelente demostración en el K1 500 m y ganó la medalla de plata, la segunda presea para Cuba en el canotaje panamericano. El criollo, cuarto ayer en el K1 200 m, llegó a la meta con registro de 1:43.31, solo superado por el chileno Sebastian Alveal (1:42.29). En esta misma modalidad entre las damas, María Claudia Álvarez entró en la quinta posición con tiempo de 2:05.25. La chilena Maira Toro (2:01.68) ganó el título.

