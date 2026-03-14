Cuba desmiente supuesto comunicado oficial sobre «opción cero»

El texto, de carácter alarmista, detalla un escenario catastrófico que incluiría la paralización total del transporte, suspensión generalizada del servicio eléctrico, cese del bombeo de agua y endurecimiento extremo del racionamiento de alimentos, entre otras medidas.

«Es importante señalar que el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil no ha emitido comunicación alguna con ese contenido ni con ese formato. Los comunicados reales de esta institución se caracterizan por ser técnicos, mesurados y específicos sobre fenómenos meteorológicos o situaciones concretas, y son publicados exclusivamente a través de los canales oficiales establecidos, como el sitio web del Gobierno de Cuba, el periódico Granma y las redes sociales verificadas de las instituciones», reportó el medio Cubadebate.

«La supuesta «Opción Cero» a la que hace referencia el mensaje falso no forma parte del vocabulario oficial de la Defensa Civil ni de ninguna institución gubernamental cubana.

Asimismo, el lenguaje apocalíptico utilizado en la cadena, con frases como «colapso total» o «paralización de la vida nacional», no corresponde con el estilo institucional de los verdaderos comunicados, que suelen ser focalizados por regiones y dirigidos a eventos específicos como huracanes, lluvias intensas, inundaciones o frentes fríos», agregó.

Ante la proliferación de este tipo de cadenas falsas se recomienda a la población desconfiar de mensajes catastróficos con lenguaje sensacionalista, no compartir información no verificada y consultar siempre las fuentes de comunicación oficiales, que son los únicos canales autorizados para emitir información de esta naturaleza.

El mensaje que circula constituye un intento de utilizar el nombre y prestigio de la Defensa Civil para infundir pánico innecesario en la población. La institución continúa desarrollando sus funciones habituales de gestión de riesgos y protección ciudadana, y cualquier comunicación oficial será dada a conocer exclusivamente a través de los canales establecidos.

«Se hace un llamado a la población a actuar con responsabilidad y a contribuir a detener la cadena de desinformación no reenviando este tipo de mensajes, cuyo único propósito es generar alarma y confusión», concluyó Cubadebate.