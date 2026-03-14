Cuba lamenta víctimas y daños por inundaciones en Etiopía

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El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, lamentó hoy las consecuencias de inundaciones en el sur de Etiopía.

«Sentidas condolencias al gobierno y pueblo de Etiopía por las numerosas víctimas y daños materiales provocados por inundaciones y deslizamientos de tierra en el sur de ese hermano país de África», escribió en la red social X.

Según el medio Almaplus la nación declaró tres días de duelo nacional luego de que el balance de víctimas en la localidad de Gamo ascendiera a 80 fallecidos, de acuerdo con el Parlamento del país.

Las lluvias torrenciales registradas esta semana en esa zona remota provocaron una destrucción masiva y obligaron a activar operaciones de búsqueda y rescate, mientras continúan las labores para localizar a posibles sobrevivientes.

La policía advirtió previamente que el número de víctimas podría superar los 100, debido a la magnitud del desastre y a las dificultades para acceder a algunas zonas rurales.

Los equipos de emergencia continúan trabajando entre escombros y áreas afectadas por deslizamientos provocados por las precipitaciones intensas.

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