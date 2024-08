Cuba: Desafíos del nuevo curso escolar

Estamos insistiendo en que tengan un claustro de experiencia. Por eso priorizamos buscar la calidad en los profesores de los Ipvce».

Nuevos materiales y un estudio internacional

La Ministra anunció que en el próximo curso el Mined acogerá el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), el cual mide los logros de aprendizaje en la región de América Latina y el Caribe. El pilotaje se realizará en octubre y la investigación se acometerá en mayo.

«El ERCE tendrá lugar en una etapa muy compleja del país —señaló—. No obstante, consideramos que siempre será positivo, porque se realiza por organismos muy prestigiosos y es una mirada externa que ayudará a evaluar el trabajo».

Otra novedad es que la base material de estudio para el tercer perfeccionamiento del sistema de educación cubano arriba en estos momentos al país. El curso pasado —apuntó la titular— entró el primer grupo. A finales de agosto debe llegar otra parte y en los últimos días de septiembre se espera recibir los materiales restantes.

«Los arribos incluyen 29 títulos —junto a otros cuatro, que debían entrar el año pasado y no se pudieron traer—, cuadernos y demás materiales, como laminarios. Todo esto dará mayor coherencia al cambio curricular, el cual pretende una mayor flexibilidad en los métodos de trabajo —apuntó—.

«Los libros funcionan como una colección de textos. En su preparación desempeñaron un papel muy importante sus redactores, un grupo de especialistas muy prestigiosos y estudiantes del Instituto Superior de Diseño Industrial. Ellos se enamoraron del proyecto, fueron a las escuelas, se entrevistaron con los alumnos, y gracias a ese trabajo los materiales tienen un rigor muy grande».

Estimular el debate y la lectura

«Nosotros estamos priorizando un cambio de métodos —apuntó la Ministra—. Hay que liberar el pensamiento hacia una intención que siempre ha estado, solo que ahora es más desafiante por las nuevas formas de interacción con la ciudadanía, y los jóvenes no están ajenos a ella.

«En ese sentido, abogamos por varias prioridades. Una de ellas es la formación encaminada a lograr una cultura del diálogo. En las escuelas debemos tener en cuenta los intereses de los sujetos y sus influencias. En ocasiones ellas no se corresponden con lo que se desea enseñar y generan contradicciones, pero son lógicas y no pueden ocultarse. Por lo tanto, el acto educativo debe tenerlas en cuenta, porque a los muchachos hay que enseñarlos a pensar y tomar decisiones.

«Otro concepto que queremos potenciar es la lectura. Ahí se encuentra la base de la verdadera cultura. Para dialogar y decidir, primero hay que conocer y, a veces, los alumnos leen poco. Podemos cambiar esa situación, y por donde debe iniciarse es por enseñar el disfrute de la lectura.

«Eso también se aprende. Por supuesto, las maneras serán otras, porque son otros los dispositivos y no puede existir un recelo hacia las tecnologías. A veces escuchamos: “No leen, porque no lo hacen con el libro tradicional”. No importa, al final están leyendo.

«Es verdad que es retador. No son cosas que se puedan solucionar de hoy para mañana, pero sí se puede generar un movimiento alrededor de eso».