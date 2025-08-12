martes, agosto 12, 2025
Cuba denuncia intentos israelíes de silenciar el genocidio

Prensa Latina
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció hoy el asesinato de seis reporteros de Al Jazeera y Sahat por parte de fuerzas israelíes.

En la red social X expresó que este suceso eleva a 238 el número de periodistas asesinados desde el inicio de la agresión a Gaza. «Con estos ataques Israel trata de silenciar el genocidio que comete en la Franja», agregó.

Los corresponsales Anas al Sharif y Mohammed Qreiqeh, además de los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamem Aliwa, se encontraban en una carpa para periodistas en la entrada principal del hospital cuando fueron atacados, informó la propia cadena Al Jazeera, con sede en Qatar. El sexto periodista fue identificado como Mohammed Al Khaldi.

El medio qatarí emitió un comunicado en el que califica el hecho como asesinato selectivo y «otro ataque flagrante y premeditado a la libertad de prensa».

