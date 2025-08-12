martes, agosto 12, 2025
Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Cuba celebra el Día Internacional de la Juventud

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, felicitó hoy a la juventud cubana a propósito del Día Internacional de la Juventud.

«Destacamos su compromiso con las tareas de la Revolución, con la defensa de la Patria y el bienestar de nuestro pueblo», escribió en la red social X.

Por su parte la Cancillería de la isla se sumó al festejo y reafirmó la importancia de este grupo etario en la protección de la soberanía nacional. Asimimismo agregó que «la juventud cubana es heredera del legado de nuestros héroes y mártires, en la construcción de la Cuba que soñamos».

Esta conmemoración está vigente desde 1999, por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La fecha busca conseguir la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad para solucionar los desafíos que enfrentan cada día.

