Cuba denuncia intensificación máxima del bloqueo de EEUU

«El Gobierno de Estados Unidos, en su afán de dominio y hegemonía sobre nuestro país, ha recrudecido a niveles extremos su ilegal y arbitraria política de bloqueo económico, comercial y financiero», declaró el también viceprimer ministro durante una reunión ampliada del Consejo Intergubernamental Euroasiático, que se celebra en la ciudad kazaja de Shymkent.

En particular, Pérez-Oliva señaló que la manifestación más reciente de esta política fue el decreto del 29 de enero que impone aranceles a los países que suministran petróleo y productos derivados del petróleo a Cuba.

«Las consecuencias humanitarias para nuestra población son severas y profundas. También se nos ha incluido, sin argumento alguno, en un falaz y vergonzoso listado de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, al tiempo que enfrentamos una feroz campaña de desinformación sobre la realidad cubana, que se alimenta de mentiras fabricadas», añadió.

Además, calificó las acciones de Washington como una flagrante violación del derecho internacional y señaló que Estados Unidos ha creado una situación económica muy difícil en la isla, particularmente en términos de disponibilidad de combustible.

«Sin embargo, Cuba no ha cejado ni cejará en su empeño de defender a cualquier precio su independencia y absoluta soberanía. No renunciaremos al derecho de adquirir libre y soberanamente los insumos y recursos para nuestro desarrollo, incluidos los suministros de combustible que demanda nuestro país”, acotó.

Y agregó que Cuba tampoco renunciará a los planes para el desarrollo económico y social en beneficio de su pueblo. “Tenemos la determinación de superar las dificultades y vencerlas. Contamos además con la invaluable amistad y solidaridad de la comunidad internacional», enfatizó.