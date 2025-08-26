Cuba condenó nueva masacre de Israel en hospital de Gaza

“Condenamos bombardeos de Israel a hospital en Nasser #Gaza, que asesinó a 20 personas, incluidos 5 periodistas y trabajadores de defensa civil”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores en su cuenta de la red social X.

De acuerdo con medios de prensa, la aviación del ejército sionista ametralló en par de ocasiones la institución hospitalaria gazatí, asesinando además de miembros del personal médico, socorristas y pacientes.

La nueva masacre ocurrida la víspera ha levantado una ola de indignación en la comunidad internacional que, sin embargo, no consigue detener la letal incursión de Israel en suelo palestino.