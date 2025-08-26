martes, agosto 26, 2025
Cuba condenó nueva masacre de Israel en hospital de Gaza

Cuba condenó hoy el ataque israelí contra un hospital en Gaza que mató a 20 personas, incluidos periodistas y trabajadores de defensa civil, acto que viola el Derecho Internacional Humanitario, aseveró el canciller, Bruno Rodríguez.

“Condenamos bombardeos de Israel a hospital en Nasser #Gaza, que asesinó a 20 personas, incluidos 5 periodistas y trabajadores de defensa civil”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores en su cuenta de la red social X.

De acuerdo con medios de prensa, la aviación del ejército sionista ametralló en par de ocasiones la institución hospitalaria gazatí, asesinando además de miembros del personal médico, socorristas y pacientes.

La nueva masacre ocurrida la víspera ha levantado una ola de indignación en la comunidad internacional que, sin embargo, no consigue detener la letal incursión de Israel en suelo palestino.

