Hoy en la Mesa Redonda: Inicio del curso escolar (I)

La Dra.C. Naima Ariatne Trujillo Barreto, Ministra de Educación, Yamilin González Milian, Viceministra Primera del Ministerio de Industrias y una representación del MINCIN, comparecerán en la Mesa Redonda que este martes y el miércoles se dedicará a informar sobre los preparativos del nuevo curso escolar en las diferentes enseñanzas que atiende el MINED.

El programa se trasmitirá en vivo y directo desde las 7 p.m. por Cubavisión, Cubavisión Internacional, Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba y los canales en redes sociales de Cubadebate y la Mesa Redonda.

(Tomado del Sitio Digital de la Mesa Redonda)

