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Cuba califica órdenes ejecutivas estadounidenses como genocidio

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El secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales, calificó hoy las órdenes ejecutivas del gobierno estadounidense como genocidio contra la isla. “Con sus órdenes ejecutivas, Donald Trump impuso un cerco financiero y energético que impide a Cuba acceder a petróleo, alimentos y medicinas”, expresó en la red social X.

También acotó que la ONU ha alertado que la asfixia, que provoca apagones prolongados, falta de agua potable, escasez de insumos médicos y una grave crisis humanitaria, se traduce directamente en un aumento de enfermedades tratables y muertes evitables.

Morales basó su calificativo en la definición de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, el cual plantea este acto atroz como el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.

«Al imponer un castigo colectivo que agrava deliberadamente el sufrimiento del pueblo cubano para provocar un estallido social y derrocar su gobierno, estas órdenes constituyen un acto de genocidio silencioso que viola flagrantemente el derecho internacional y los derechos humanos más básicos», aseveró.

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