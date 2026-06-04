Cuba califica órdenes ejecutivas estadounidenses como genocidio

También acotó que la ONU ha alertado que la asfixia, que provoca apagones prolongados, falta de agua potable, escasez de insumos médicos y una grave crisis humanitaria, se traduce directamente en un aumento de enfermedades tratables y muertes evitables.

Morales basó su calificativo en la definición de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, el cual plantea este acto atroz como el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.

«Al imponer un castigo colectivo que agrava deliberadamente el sufrimiento del pueblo cubano para provocar un estallido social y derrocar su gobierno, estas órdenes constituyen un acto de genocidio silencioso que viola flagrantemente el derecho internacional y los derechos humanos más básicos», aseveró.