Cuba alcanza récord en generación fotovoltaica

El Director del Despacho Nacional de Carga de la Unión Eléctrica, Ing. Félix Estrada Rodríguez, informó que Cuba reportó este martes una generación fotovoltaica superior a los 800 MW durante un segmento del mediodía.

Este logro se produce tras la instalación de más de 1000 MW en energía solar durante 2025, en línea con los esfuerzos del gobierno por diversificar la matriz energética del país.

Recientemente, el presidente Miguel Díaz-Canel ha subrayado la importancia de avanzar hacia fuentes de energía renovables. En sus declaraciones, destacó que el uso de energías limpias no solo contribuye a la sostenibilidad ambiental, sino que también refuerza la soberanía energética de Cuba. Díaz-Canel enfatizó que, con este tipo de proyectos, se busca mejorar el suministro de energía y reducir los costos a largo plazo.

Las autoridades continúan trabajando para aumentar la capacidad de energía renovable del país, con el objetivo de cumplir con las metas establecidas en la política energética nacional, en un contexto de aumento de las sanciones estadounidenses contra el país.

