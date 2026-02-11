miércoles, febrero 11, 2026
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba

Se descubrió una cantidad significativa de metanfetamina oculta en una cafetera eléctrica, pelotas de béisbol y otros equipos dentro del equipaje de una pasajera. /Foto: Aduana General de la República
Nacional Noticias 

Frustra Aduana General intento de introducir drogas al país

Granma 0 comentarios
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 31 segundos

William Pérez González, vicejefe primero de la Aduana General de la República, informó la detección de un nuevo intento de introducir drogas al territorio nacional por el Aeropuerto Internacional José Martí.

Según precisó en su cuenta oficial en la red social X, gracias al trabajo conjunto con el Órgano Antidrogas se descubrió una cantidad significativa de metanfetamina oculta en una cafetera eléctrica, pelotas de béisbol y otros equipos dentro del equipaje de una pasajera.

Pérez González reafirmó que la institución continúa consolidando su labor en la frontera frente al flagelo de las drogas, en correspondencia con la firme convicción expresada por el General de Ejército Raúl Castro Ruz de que el combate será permanente y sin concesiones.

La Aduana General de la República subrayó que la vigilancia y el control en los puntos de entrada al país constituyen una prioridad para garantizar la seguridad nacional y la protección de la población.

Visitas: 1

Granma

Órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Fundado el 3 de octubre de 1965. Disponible en la web como diario desde julio de 1997.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *