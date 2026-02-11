Ayuda material llegará mañana a Cuba, afirma presidenta de México (+Cobertura Ampliada)

Compartir en

La presidenta Claudia Sheinbaum informó hoy sobre la llegada mañana a Cuba de la ayuda material que partió de México y mencionó próximos envíos, en un contexto marcado por el reforzamiento del bloqueo estadounidense.

“Llegan mañana (los víveres). Regresa el barco y se va a hacer un segundo envío, y así se va a estar enviando”, aseveró la jefa del Ejecutivo al responder una pregunta sobre el tema en su habitual encuentro con medios de comunicación en Palacio Nacional.

El domingo último, más de 800 toneladas de alimentos de primera necesidad y artículos de higiene personal salieron rumbo al país caribeño, desde el puerto de Veracruz, en los buques de apoyo logístico Papaloapan e Isla Holbox, de la Armada.

Sheinbaum refirió, además, que grupos de la sociedad están organizándose para juntar víveres con destino a la mayor de las Antillas y sostuvo que si lo pueden entregar, también se mandará.

“Hay organizaciones que están llamando a esta colecta. Nosotros todavía no lo hacemos porque estamos enviando lo que teníamos, además del apoyo que normalmente se da a través de Amexcid (Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo)”, agregó.

Pidió a la Secretaría de Gobernación facilitar un enlace para que estos grupos tengan comunicación con el gobierno por si hay espacio en lo que se envía por parte de la administración federal, para que esta otra carga también pueda mandarse.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el 29 de enero la orden ejecutiva que declara una supuesta emergencia nacional y establece un proceso para aplicar gravámenes a bienes de países que suministren crudo a la mayor de las Antillas.

Tal decreto, otra vuelta de tuerca en el cerco económico impuesto a Cuba desde hace más de 60 años, es parte de la actual política de máxima presión de Washington contra la isla, e intenta justificarse con el interés de la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

Sheinbaum destacó este miércoles que los vuelos mexicanos a la nación caribeña no se han suspendido.

“Ellos cargan su turbosina aquí en el país. Eso es importante que se conozca”, apuntó.

La presidenta calificó el lunes de injusto el asedio energético de Estados Unidos contra Cuba y subrayó que las medidas afectan a la población.

“No se puede poner en una circunstancia como la que está el pueblo cubano, más allá de si se está de acuerdo o no con el gobierno de Cuba. No está bien. No tienen combustible para los hospitales, para las escuelas. Entonces, sufre el pueblo”, denunció.

Disímiles voces en México, desde parlamentarios hasta organizaciones sociales y partidos políticos como el gobernante Morena o el del Trabajo, se han pronunciado en respaldo a la nación caribeña frente al cerco energético de Estados Unidos, calificado además de cruel y anacrónico.

