Cuádruple empate en la cima de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano

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Las acciones de este sábado en la séptima fecha competitiva propiciaron un cuádruple empate en la cima de la IV Liga Élite del Beisbol Cubano (LEBC) entre Industriales, Holguín, Las Tunas y Matanzas, todos con saldo de 4-3.

De visita en el Estadio Julio Antonio Mella, los Leones de Industriales se impusieron 8×6 a Leñadores de Las Tunas, apoyados en ofensiva de 13 jits, incluido el cuarto jonrón del colíder Yaser Julio González, igualado con Yasiel González (HOL).

Por los azules, Ariel Hechevarría pegó su tercer cuadrangular, para apoyar el segundo triunfo de Carlos Manuel Cuesta. Yunier Batista logró su tercer salvamento, líder en ese departamento.

Por los derrotados, Yudier Rondón y Yassel Izaguirre sacaron la Teammate 190 fuera de los límites.

Además, Cachorros de Holguín apabulló 19×4 a Cocodrilos de Matanzas y logró su tercera victoria sucesiva, en el estadio Victoria de Girón.

El éxito se definió con un decisivo racimo de 13 anotaciones en el tercer inning, en el que los alumnos del mentor Lugdis Pineda conectaron 11 de sus 18 jits en el juego, incluidos tres de sus cuatro cuadrangulares.

Yasiel González, quien destrozó la 64 serie nacional y ahora se repite en la LEBC, destacó a la ofensiva por el cuadro nororiental al pegar dos jonrones y remolcar siete carreras, para llegar a 14 como puntero del torneo.

Por los triunfadores, también pegaron vuelacercas Luis Vicente Mateo —impulsó cinco carreras— y Leonel Moas Jr., ambos con sus segundos de la justa. Victoria de Wilson Paredes.

Finalmente, los Huracanes de Mayabeque vencieron 8×7 a los Cazadores de Artemisa, como anfitriones en el estadio Nelson Fernández, de San José de Las Lajas, para lograr su segunda victoria consecutiva, tras un pésimo inicio de cinco fracasos.

El partido se decidió en el noveno inning por jit de Dennis Laza frente al derrotado relevista Andy Luis Pérez, que dejó al campo a sus oponentes.

Por los artemiseños hubo cuadrangulares de Harold Vázquez y Carlos Monier, en tanto Yordanis Samón les imitó por los locales.

Sonrisa del relevista Kevin Hernández, quien fue alta en Mayabeque por la lesión de Adrián Sosa.

(Tomado de Jit)