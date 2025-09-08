Cristina Kirchner califica Gobierno de Milei como “período más negro”

Compartir en

Tras la victoria de la coalición peronista Fuerza Patria en las elecciones legislativas celebradas en Argentina este domingo siete de septiembre, la expresidenta Cristina Fernández lanzó fuertes críticas contra el actual Gobierno de Javier Milei. Fernández calificó el mandato del actual mandatario como “el período más negro y trágico de la historia argentina”.

Al conocerse que la fuerza peronista superó a La Libertad Avanza de Milei con el 46,98 por ciento de los votos, es decir, por más de 13 puntos, marcando un duro revés para el actual Gobierno, la expresidenta salió al balcón de su casa en Recoleta, donde cumple prisión domiciliaria, para saludar a los cientos de seguidores que se congregaron en las afueras de su residencia para celebrar la victoria.

A la par Fernández publicó un mensaje en sus redes sociales, haciendo referencia al triunfo del partido Fuerza Patria: “¿Viste (Javier) Milei? Banalizar y vandalizar el ‘Nunca Más’, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco”.

La exmandataria también cuestionó a Milei por las acusaciones de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): “Señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el tres por ciento de coima de sus medicamentos, es letal. Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas…”. En su mensaje en redes sociales, la dirigente peronista también advirtió a Milei: “Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy”.

Cientos de seguidores se congregaron en las afueras de la residencia de Cristina Fernández para celebrar la victoria del peronismo. /Foto: EFE

Fernández le exigió además que dejara de culpar a otros por la situación económica del país: “Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo”. En la misma línea, advirtió que, aunque desapareciera el kirchnerismo, los problemas económicos persistirían: “Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento, “economista experto en crecimiento con o sin dinero”.

En un mensaje dirigido al búnker de Fuerza Patria, que fue transmitido antes del discurso de Axel Kicillof, Cristina Fernández agradeció al pueblo de la provincia de Buenos Aires por la “jornada realmente histórica” y remarcó que los bonaerenses le marcaron un “límite a un Presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos”. “Espero que este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura en la forma en que lo hace. Tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la provincia, que representa casi al 40 por ciento del electorado nacional. Es lo que esperamos todos los argentinos esta noche”, agregó la exmandataria.

Cristina Fernández también agradeció a fiscales, candidatos, militantes, a Kicillof, Sergio Massa, Juan Grabois y a Máximo Kirchner, quien la acompañó en su departamento. “Es un triunfo que nos llena de orgullo pero también de una inmensa responsabilidad por los destinos de esta patria que tanto amamos”, concluyó.

Las elecciones celebradas este domingo en la provincia de Buenos Aires, que concentra a cuatro de cada diez votantes del país, marcaron un punto de inflexión en la política argentina. Con un resultado contundente, el gobernador Axel Kicillof logró una victoria que no solo fortaleció al peronismo, sino que dejó en evidencia el desgaste del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

