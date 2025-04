“Crimea se perdió hace años”: Trump arremete contra Zelenski

Compartir en

Las declaraciones del líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, señalando que Ucrania no reconoce Crimea como parte de Rusia “son muy perjudiciales para las negociaciones de paz con Rusia en el sentido de que Crimea se perdió hace años” y “ni siquiera es un punto de discusión”, afirmó este miércoles el presidente de EE.UU., Donald Trump.

“Si quiere Crimea, ¿por qué no lucharon por ella hace once años, cuando le fue entregada a Rusia sin que se disparara un tiro? La zona también albergó, durante muchos años antes del ‘relevo de [el expresidente estadounidense Barack] Obama’, importantes bases de submarinos rusos. Son las declaraciones incendiarias como las de Zelenski las que dificultan tanto el arreglo de esta guerra. No tiene nada de lo que presumir”, escribió en Truth Social.

Según el mandatario estadounidense, “la situación es grave para Ucrania, que puede tener paz o luchar otros tres años antes de perder todo el país”.

“Estamos muy cerca de un acuerdo, pero el hombre ‘sin cartas que jugar’ debe hacerlo ahora por fin. Espero poder ayudar a Ucrania, y a Rusia, a salir de este completo y total desastre, ¡que nunca habría empezado si yo fuera presidente!”, concluyó.

Previamente, el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, declaró que Washington hizo una “propuesta muy explícita” a Kiev y Moscú sobre el camino a seguir para llegar a un acuerdo de paz, añadiendo que “es hora de que digan que sí o de que EE.UU. se aparte de este proceso” y que “tendrá que haber algunos intercambios territoriales”.

El martes, Zelenski dijo en declaraciones a la prensa que “Ucrania no reconocerá” Crimea como parte de Rusia y “aquí no hay nada que hablar”.

Crimea se reunificó con Rusia en marzo del 2014, después de que el 96,77 % de la población de la península votara a favor de convertirse en parte integrante de la Federación de Rusia.

Recientemente, se reportó que EE.UU. podría reconocer la península de Crimea como parte de Rusia en el marco de un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev y permitir que los territorios que se reunificaron con Rusia permanezcan bajo control ruso.

