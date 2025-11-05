Copa América de Béisbol: Mateo y “El Grillo” vuelven a vestirse de Cuba

Compartir en

Los experimentados jugadores de cuadro cienfuegueros Erisbel Arruebarruena y Luis Vicente Mateo hicieron el grado en el equipo que representará a Cuba en la Copa América de Béisbol, certamen a disputarse del 13 al 22 de noviembre en Panamá.

Tres receptores, seis jugadores de cuadro, cinco jardineros y 13 lanzadores integran la nómina, aunque más de un convocado puede desempeñarse en varias posiciones.

La nota dada a conocer por la Federación Cubana de Béisbol y Softbol precisa que en el ámbito ofensivo las valoraciones se basaron en estadísticas descriptivas y predictivas, dotadas de datos más precisos para evaluar rendimiento y eficiencia

Menciona, entre ellas, average contra lanzadores de más de 90 millas y de élite, respuesta a envíos en rompiente y elección de lanzamientos según la zona de strike.

También, average de fuerza y tacto, efectividad del rendimiento, efectividad táctica y ajuste al sistema de juego concebido para el equipo.

Precisó, además, que los 27 peloteros miembros de la selección nacional se encuentran, desde el martes, concentrados en la provincia de Matanzas.

Cuba se desempeñará en el grupo eliminatoria A, como rival de Nicaragua (día 13), Venezuela (14), República Dominicana (15), México (16) y Curazao (17).

El B lo integran Panamá, Canadá, Puerto Rico, Colombia, Brasil y Argentina.

Los tres primeros de cada segmento avanzarán a la fase definitiva, pactada del 19 al 22.

AQUÍ EL EQUIPO CUBA

Receptores (3): Andrys Pérez García (Matanzas), Andy Yaniel Cosme Oliva (Artemisa) y Raidel Abel Sánchez Trutié (Santiago de Cuba/También jugador de cuadro y jardinero).

Jugadores de cuadro (6): Bárbaro Erisbel Arruebarruena Escalante (Cienfuegos), Cristian Leandro Rodríguez García (Villa Clara/Contratado en Japón) Luis Vicente Mateo Terry (CFG), Tailon Sánchez Díaz (Pinar del Río), Alexei Fernando Ramírez Rodríguez (PRI), Yoel Yanqui Vera (SCU/También jardinero/Contratado en Nicaragua).

Jardineros (5): Yoelkis Guibert Stevens (SCU/Contratado en Nicaragua), Roel Santos Martínez (Granma/Contratado en Venezuela), Alfredo Despaigne Rodríguez (GRA), Leonel Moas Acevedo (Camagüey) y Francisco José Martínez García (SCU).

Lanzadores (13): Pavel Hernández Bruces (Industriales), Frank Luis Medina García(PRI), Darío Sarduy Medina (VCL/Contratado en Japón), Yoennis Yera Montalvo (MTZ/Contratado en Venezuela), Armando Abdiel Dueñas Moré (MTZ/Contratado en Nicaragua), Yunier Batista Ramírez (Ciego de Ávila), José Ignacio Bermúdez García (Mayabeque), Yunieski García Viera (ART), Yusniel Padrón Artiles (Habana/Contratado en Venezuela), Randy Román Martínez Pacheco (PRI/Contratado en Japón), Yadián Martínez Pérez (MAY), Michel Alejandro Cabrera Rodríguez (Holguín) y Geonel Gutiérrez Jiménez(ART).

Cuerpo de dirección: Germán Mesa Fresneda (HAB/Director), Noelvis González Matos (HOL/Coach de banca), Pedro Luis Lazo Iglesias (PRI/Coach de pitcheo), Jesús Bosmenier Rodríguez (PRI/Coach de pitcheo), Rafael Muñoz Medina (Sancti Spíritus/Coach de base), Cecilio Javier Drake Carrera (HAB/Coach de base), Humberto Marcos Guevara Yervilla (HAB/Jefe técnico), Omar Linares Izquierdo (PRI/Coach de la ofensiva), Francisco José Montesino Flores (HAB/Médico) y Javier Pérez Peña (HAB/Fisioterapeuta).

ELEFANTES POR MÁS

Lógicamente, muchos son los preocupados por la presencia del “Grillo” y Mateo en el equipo cubano, pues sin dudas su ausencia se sentirá sobremanera en la manada de Elefantes, la cual lucha a brazo partido por incluirse en la postemporada.

Al respecto opina Jorge Raúl Pérez Chongo, comisionado de béisbol en la provincia.

“Es cierto que constituyen dos piezas clave dentro del elenco y la alineación titular, además de formar una de las mejores combinaciones del país alrededor de la segunda almohadilla. Pero siempre reconforta que sean reconocidos por su labor y merecen estar en ese plantel que representará al país en la Copa América.

“Sus puestos serán ocupados por otros jóvenes con muchos deseos de jugar y hacerlo bien. Creo que ese ha sido el elemento fundamental para lograr el desempeño que ha conseguido el equipo. Además, han primado desde el primer momento la disciplina, el compañerismo, la alegría y una gran motivación”.

Pérez Chongo asumió un enorme reto, precisamente en momentos donde el béisbol cienfueguero no mostraba su mejor imagen, al menos en el principal espectáculo deportivo del país. Y hasta ahora ha pasado la prueba con notas sobresalientes…

“Creo que ha sido fruto del trabajo de muchas personas. La pelota es una pasión nacional, es como un ‘bichito’ que solo necesita ser provocado para que se ‘alborote’. Y esa inyección llegó y encontró seguidores. De pronto esto se convirtió en una pelota gigante. Lo digo porque hemos rescatado, en primer lugar, el calendario competitivo en todas las categorías. Recuerda que el año anterior no pudimos asistir al Torneo de Clubes Campeones al no celebrar la Serie Provincial. Pues esta vez comenzamos con una Cuadrangular, por cierto ganada por el conjunto Sub 23 que luego dejara tan buena imagen en su Campeonato Nacional. Luego se desarrolló exitosamente la ‘Provincial’, que constituyó una verdadera fiesta para los diferentes municipios. Sobre todo, figuras jóvenes tuvieron la oportunidad de jugar, y así sentamos las bases del que después sería el plantel de los Elefantes para la Serie Nacional”.

Ya se ha anunciado la incorporación del lanzador Luis Serpa al staff de los paquidermos. ¿Otra novedad?

“Serpa es dado de alta por el zurdo Yordan Nodal, que lamentablemente no podrá incorporarse con Cienfuegos este año, a pesar de que había muchas expectativas con él. Además, se espera por la confirmación de la Comisión Nacional para también incorporar a Adrián Bueno, otro que desea reincorporarse y que de seguro puede aportar mucho al equipo”.

¿Va Cienfuegos por la clasificación?

“Los objetivos se han venido cumpliendo y ahora o queda otra meta que no sea luchar por uno de los boletos. Será difícil pero no imposible. Los muchachos están comprometidos, y con el tremendo apoyo de la afición, saldrán cada día al terreno en busca de la victoria”.

