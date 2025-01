Convocan en Cuba a congreso de desarrollo no clínico biofarmacéutico

En su página web, el centro, líder en la investigación y desarrollo de productos de la biotecnología en la isla, subrayó en su convocatoria que el evento tiene como objetivo reunir a expertos, académicos y profesionales de la industria para discutir los últimos avances en investigación para el desarrollo no clínico de biofármacos innovadores, promoviendo el cumplimiento de las 3Rs y la cultura del cuidado.

Temas como los programas de desarrollo no clínico de medicamentos y productos biofarmacéuticos, los avances en farmacocinética y toxicología, las Tendencias en la evaluación de las interacciones fármaco-fármaco, productos biofarmacéuticos y microbiota así como la actualización del marco regulador no clínico, formarán parte del programa académico.

También la Formación del personal y acreditación de las instalaciones

Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales (IACUC) y su papel en el desarrollo no clínico, el bienestar animal y humano: gestión del comportamiento e implantación de la cultura del cuidado según los requisitos normativos no clínicos y aplicación de las 3R y las Tecnologías de monitorización de jaulas domésticas, mejora de la traslación no clínica a clínica.

Completan las propuestas de la agenda los Modelos animales: desarrollo y uso, retos y perspectivas, los Métodos in silico, matemáticos y otros métodos alternativos de desarrollo no clínico y paquetes de patrocinio.

Fundado el 1 de julio de 1986, el CIGB constituye un gran complejo investigativo-productivo dotado de equipamiento de punta, capacidades de producción importante y un personal ocupado en el desarrollo de nuevos productos en todas sus fases, desde la concepción y la expresión de proteínas con técnicas de recombinación de ADN hasta la producción en escalas industriales y comercialización de sus productos.