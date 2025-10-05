Convocan a nueva edición de El Almacén de la Imagen

Compartir en

La Asociación Hermanos Saíz (AHS) convoca a la XXXV edición de la muestra audiovisual El Almacén de la Imagen, cita que se desarrollará del 12 al 15 de noviembre próximo en la ciudad de Camagüey.

Desde sus redes sociales, la organización comunicó que se mantienen las categorías tradicionales del concurso, así como los reconocimientos por cada una de las especialidades del audiovisual, a saber, dirección, guion y música original, entre otros, y que en esta entrega se participará sin carácter competitivo en las modalidades de Web Series y Largometrajes.

Un jurado integrado por destacadas personalidades del ámbito audiovisual otorgará un Gran Premio, denominado Luces de la Ciudad, consistente en diploma acreditativo y el pago de 50 mil pesos a la mejor realización, sin distinción de género y modalidad.

Los interesados, quienes no pueden exceder los 35 años de edad, deberán formalizar sus inscripciones antes del 10 de octubre; no será limitante la nacionalidad o la membresía en la AHS.

Señala igualmente la convocatoria que las obras no pueden haber sido presentadas en ediciones anteriores de la muestra, y deberán ser enviadas en formato digital junto a la planilla de inscripción, a través del correo postal o de manera presencial en la Casa del Joven Creador de La Habana o Camagüey.

Durante el evento se desarrollarán actividades de manera presencial y virtual: conferencias, talleres, muestras colaterales y encuentros con reconocidos creadores del audiovisual, entre otras modalidades de programación.

Para satisfacer cualquier información adicional, los organizadores han habilitado el correo electrónico elalmacendelaimagen@gmail.com, y también se puede contactar a través de las redes sociales del evento.

