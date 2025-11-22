Conmemoran en Cienfuegos Día del trabajador farmacéutico

Compartir en

Cómo colofón de jornadas previas se desarrolló este sábado 22 de noviembre, en Cienfuegos, el recordatorio nacional por el Día del Trabajador Farmacéutico, fecha que coincide con el natalicio de Antonio Guiteras Holmes, farmacéutico de profesión y revolucionario cubano.

La VXIII Jornada Científica Nacional Día del Farmacéutico reunió aquí a investigadores y una representación de trabajadores del ramo de todo el país.

Entre los temas debatidos figuraron el consumo nocivo de drogas, la importancia de los trabajadores farmacéuticos en el Sistema Nacional de Salud y la atención y orientación con calidad a los pacientes.

El celebrar la semana de concientización del uso adecuado de antibióticos y su relación con la resistencia antimicrobiana, se sumó a las actividades previas al homenaje.

Los cienfuegueros merecieron la sede, tal como destacara en sus palabras la Dra. Mailin Beltrán, jefa del Departamento de Servicios Farmacéuticos y Ópticos del Ministerio de Salud Pública.

Cienfuegos ha mostrado de manera sistemática resultados en la actividad de los servicios farmacéuticos”, ponderó, “y mantiene un sobrecumplimiento estable en la obtención de productos naturales que tienen gran aceptación por la población.

“Resulta una de las empresas de Farmacia del país, que ha logrado estabilidad en la situación financiera, con la atención y satisfacción de sus trabajadores, quienes logran calidad en los servicios”.

Durante el evento previo, fueron impartidas cuatro conferencias y dos temas libres, entre estos el del Doctor Yohann Perdomo Delgado, Jefe del Departamento de Medicina Natural y Tradicional, del Ministerio de Salud Pública titulado “Productos naturales y Arbovirosis”.

De manera colateral sesionó FARMACIEN 2025, Jornada Científica del Capítulo cienfueguero de la Sociedad Cubana de Farmacias, a través de debates y presentación de trabajos científicos.

Un hermoso y cienfueguero acto congratuló a los trabajadores farmacéuticos, quienes aún en medio de una deprimida situación económica en la venta y comercialización de productos farmacéuticos, encuentran espacios para la investigación.

Presidido por Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora de Cienfuegos; funcionarios del Partido y directivos del ramo, el momento resultó homenaje para entregar las distinciones Manuel Piti Fajardo y Juan Tomás Roig, a trabajadores de experiencia y comprometidos con su trabajo.

