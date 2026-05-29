Confiere Universidad de Oriente nuevos títulos Doctor Honoris Causa

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La Universidad de Oriente (UO), de Santiago de Cuba, entregó hoy el título de Doctor Honoris a Causa en Ciencias de la Educación y en Humanidades a Fátima Patterson, actriz, directora y Premio Nacional de Teatro, y a Alberto Lescay, pintor, escultor y Premio Nacional de Artes Plásticas, respectivamente.

En el acto de imposición desarrollado en el Teatro Universitario de la casa de altos estudios oriental se resaltaron los aportes a la cultura popular tradicional de Patterson, quien dirige Estudio Teatral Macubá y ostenta una trayectoria en el magisterio en el ámbito escénico, consolidando su proyección pedagógica para la formación de nuevas generaciones de artistas en la unidad docente que conduce en su grupo.

La destacada actriz santiaguera representa la fuerza del arte como herramienta de transformación social, constituyendo su vida y obra un símbolo de autenticidad, entrega y profundo amor por la cultura cubana, testimonio de resistencia, identidad y creación.

Por su parte, Lescay es presidente de la Fundación Caguayo para las Artes Monumentales y Aplicadas, además de ser considerado uno de los escultores de mayor aporte en el arte monumental contemporáneo de Cuba y el Caribe.

Ha cultivado la escultura de pequeño formato, la más tradicional y la monumentaria, manifestación en la que ha obtenido sus mayores logros, aunque las instalaciones y la instalación escultórica hacen parte del lenguaje más contemporáneo que ha empleado en sus últimas exposiciones y muestras.

Patterson, visiblemente emocionada, refirió en su nombre y en el de Lescay que el reconocimiento no constituye únicamente un reflejo del trabajo en el teatro y las artes plásticas, sino también un homenaje a todos aquellos que han recorrido y compartido ese camino con ellos.

Agradecemos inmensamente este agasajo que nuestra universidad mambisa nos otorga, pues deviene impulso para continuar trabajando con más ahínco, mayor entrega y profundo amor por nuestro pueblo, afirmó.

Exhortó a ser más inclusivos y vibrantes, como demanda la nación; y subrayó que la unidad y el amor son las palabras de estos tiempos, y nada ni nadie nos detendrá.

Diana Sedal, rectora de la UO, expresó que identidad y amor por Santiago y Cuba se fusionan en la actriz y dramaturga y en el escultor y pintor; ella en la fugacidad del gesto escénico, él en la permanencia de la piedra y el bronce para compartir aquello que toda institución de educación superior honra: la convicción de que el arte es una vía de conocimiento tan rigurosa como la ciencia, y una fuerza de transformación social, tan poderosa como cualquier obra política.

La UO los ve maestros, distinguidos académicos comprometidos en cada actuación, presentación, lección, que nos recrean los aciertos de la responsabilidad cultural asumida con coherencia y armonía, dijo.

Ustedes, refirió Sedal, son esencia, vivencia, experiencia, barrio, comunidad, pueblo; son Santiago y por siempre Cuba.

En nombre de toda la comunidad universitaria, gracias por aceptar este sincero abrazo, por devolvernos la certeza multiplicada de que vale la pena intentar un mundo de arte y creación, un mundo de ciencia y conciencia, concluyó.

A la cita acudieron dirigentes del Partido Comunista de Cuba y el gobierno en el territorio, Premios Nacionales, Doctores Honoris y Causa, directivos de cultura en el territorio y una representación de la comunidad universitaria.

El otorgamiento del título de Doctor Honoris Causa constituye merecido reconocimiento a la invaluable contribución a favor del desarrollo del arte y la cultura, y a la formación de las nuevas generaciones, distinguiendo así no solo la excelencia artística, sino también el compromiso ético, social y pedagógico.

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