Conferencia de Seguridad de Múnich evidencia fragmentación del orden internacional

Ante las crisis comunes en materia de seguridad y la reconfiguración constante del panorama mundial, las declaraciones de los líderes asistentes al evento reflejan el estado actual de las relaciones internacionales y los principales desafíos que enfrentará la humanidad durante el 2025, un año marcado por la polarización ideológica y geopolítica.

Con la presencia de más de 400 funcionarios de alto nivel y líderes de todo el mundo, incluidos jefes de Estado, ministros, líderes de organizaciones internacionales y no gubernamentales, ejecutivos de la industria, los medios de comunicación, el mundo académico y la sociedad civil, inició este viernes la edición 61 de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC, por sus siglas en inglés) para abordar los retos de la política de seguridad en busca de una respuesta global.

Hasta el próximo 16 de febrero, el foro se celebra en «un momento crucial de cambio», marcado por el inicio de la segunda administración estadounidense de Donald Trump y previo al nuevo ciclo de la legislatura europea en Bruselas y las elecciones parlamentarias alemanas, así lo recoge el sitio oficial de la MSC.

Además, la cita ocurre cuando luego de la polémica mundial desatada por la reciente conversación telefónica entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su par estadounidense, sobre la operación militar especial en Ucrania, hecho que trasciende al panorama de la seguridad a escala global.

De Occidente a Oriente: Voces aisladas

En el marco de la MSC, varios líderes internacionales han tomado la palabra para expresar sus preocupaciones más inmediatas, sin dejar ver una estrategia de trabajo conjunto a fin de darles una salida global a los verdaderos desafíos actuales en materia de seguridad.

A propósito, el vicepresidente de los Estados Unidos, James David Vance, decidió analizar el estado de la democracia en Europa para concluir que, en la región, la libertad de expresión está en retroceso. En tanto, Vance se refirió a la cancelación de los comicios por parte de los tribunales europeos. Asimismo, aprovechó la oportunidad para reiterar el llamado de Estados Unidos para que los miembros de la OTAN aumenten sus gastos de defensa.

En respuesta, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, señaló que la nueva administración estadounidense tiene una visión muy diferente a la de los países europeos, porque la de EE. UU. «no tiene en cuenta las normas establecidas ni las alianzas». Aseguró que la ausencia de reglas no debe convertirse en el principio rector del nuevo mundo.

De acuerdo con el mandatario alemán, los líderes europeos no se deben «paralizar» por el presidente de EE. UU., Donald Trump. «Somos sujetos, no objetos en el orden internacional. No debemos dejarnos paralizar por la avalancha de anuncios, no debemos congelarnos, o como dice el refrán: ‘no seamos ciervos sorprendidos por los faros’», significó.

Como parte de su intervención, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, explicó este viernes que su nación no va a menoscabar la cooperación con Rusia (país que no fue invitado al evento, como mismo sucede desde que iniciara la operación militar especial en Ucrania). Con respecto al enfrentamiento entre Moscú y Kiev, reiteró la postura de Beijing a favor de una resolución a través del diálogo y de forma política, porque «el punto final de cualquier conflicto es la mesa de negociaciones», afirmó.

A propósito, en una rueda de prensa en el marco de la cita, el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, aseveró que «sería muy raro que la política de EE. UU. cambiara y se desplazara hacia Rusia». De hecho, dijo que la nación norteamericana no debería estar «en el medio», sino que tendría que mantenerse del lado ucraniano.

Más tarde, Zelenski se reunió con Vance, quien calificó el intercambio de fructífero. Con el objetivo de finalizar el conflicto en busca de una paz duradera, dijo el vicemandatario, «hemos tenido buenas conversaciones acerca de cómo lo podríamos conseguir juntos y, desde luego, vamos a tener muchas más en los próximos días y meses».

La Conferencia de Seguridad de Múnich constituye el mayor evento internacional sobre políticas de seguridad, al reunir a más de 450 funcionarios de alto nivel y líderes de todo el mundo. Este año, su programa incluye debates sobre gobernanza global, la resiliencia democrática y la seguridad climática. Asimismo, abordará el estado del orden internacional y los conflictos y crisis regionales, así como el futuro de la OTAN.

La jornada final contará con intercambios sobre el papel de Europa en el mundo, pero los conflictos de Ucrania y Oriente Medio serán temáticas transversales a la cita.

