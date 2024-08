Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba

Compartir en

Es absolutamente falso que desde Cuba habrían viajado a Venezuela especialistas en ciencias de la informática o de otra área, con el propósito de modificar los resultados de las elecciones presidenciales en ese país.

Esta acusación infundada y fabricada por el ex alto funcionario colombiano Francisco Santos no viene acompañada de evidencias, porque estas no existen.

El promotor de esta mentira es conocido por su participación activa en campañas de tergiversaciones y por su involucramiento en diversos escándalos políticos. En diciembre de 2021, inventó que el comandante de un grupo armado guerrillero colombiano Iván Márquez estaría en Cuba, lo cual fue rotundamente desmentido por la realidad.

La construcción políticamente motivada de una matriz de mentiras que atribuye a Cuba responsabilidades en los resultados alcanzados por los contendientes en las elecciones en Venezuela es asumida como una verdad por quienes tradicionalmente participan en las campañas de tergiversaciones sobre Cuba.

La Habana, 10 de agosto de 2024

Por: Cubaminrex

