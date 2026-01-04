Comunicado de Cuba por agresión de EE.UU. a Venezuela en ZBC Zimbabwe

La principal corporación de televisión publicó el comunicado del Gobierno Revolucionario, con el rechazo enérgico a la violación criminal del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

ZBC destacó el apoyo de La Habana a la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la exigencia de enfática de liberación inmediata por las autoridades estadounidenses del presidente y la compañera Cilia Flores.

El pronunciamiento describe la escalada en la sostenida campaña de guerra que Estados Unidos libra hace años contra esa nación, intensificada desde septiembre con el agresivo despliegue naval en el Mar Caribe con falsos pretextos y acusaciones infundadas.

El Gobierno Revolucionario –indicó- acusó a Washington de procurar el control de los recursos naturales de Venezuela, en “una flagrante agresión imperialista y fascista con fines de dominación, dirigida a revivir las ambiciones hegemónicas estadounidenses sobre Nuestra América, arraigadas en la Doctrina Monroe”.

Asimismo, Cuba consideró que los objetivos incluían el acceso irrestricto a las riquezas naturales de Venezuela y la intimidación de los gobiernos de América Latina y el Caribe.

ZBC difundió el pronunciamiento de que el presidente Donald Trump y su secretario de Estado son absolutamente responsables de las muertes, así como de los daños humanos y materiales causados y de los que puedan derivarse de este ataque.

Las acciones socavan los compromisos regionales de paz, recordando que en enero de 2014 los gobiernos de América Latina y el Caribe firmaron por unanimidad la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

De acuerdo con Cuba, la comunidad internacional no puede permitir que una agresión de esta naturaleza y gravedad contra un Estado Miembro de la ONU quede impune, ni permitir el secuestro del presidente legítimo en ejercicio de un país soberano sin consecuencias.

BAl mismo tiempo, ZBC resaltó el llamado de la nación caribeña a gobiernos, parlamentos, movimientos sociales y pueblos del mundo a condenar lo que denominó “este acto de terrorismo de Estado que atenta contra la paz y la seguridad internacionales”.

Cuba, concluyó la publicación, afirmó que su determinación se mantiene firme e inquebrantable: es una y solo una: Patria o Muerte.