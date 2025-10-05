Cierra en Cuba con broche de oro Festival Internacional de Boleros

Varias serán las presentaciones y las subsedes durante esta jornada, sin embargo, los escenarios principales del evento acontecerán en los teatros Nacional de Cuba y América, donde el público podrá asistir para disfrutar de descargas con sus artistas favoritos.

En la Sala Covarrubias, del Teatro Nacional de Cuba, la gala estará dedicada al aniversario 75 de la Televisión Cubana y la música del pianista cubano Adolfo Guzmán se escuchará en homenaje a este gran maestro.

Los artistas invitados al recinto capitalino en esta clausura serán Beatriz Márquez, Mundito González, la orquesta y el coro de la radio y la televisión cubanas, así como el ballet que por más de seis décadas ha representado a este último medio.

De las más jóvenes generaciones de intérpretes del género bolero llegarán a escena en este cierre del Festival Internacional Boleros de Oro Alwin Damián y Karel Bartutis, quienes también homenajearon recientemente a Armando Manzanero en un espectáculo realizado en la misma institución.

El Teatro América, por su parte, recibirá este domingo a Vania Borges, Héctor Téllez, Emilia Morales, Sergio Farias y al trío Tres en Concierto, de México, todos dignos exponentes del bolero.

La noche del sábado fue una de las más especiales de este 37 Festival Internacional Boleros de Oro con el reconocimiento a La novia del Feeling y la gala denominada “Omara de Cuba”, también en la sala Covarrubias, con la presencia de la cantante y parte de su familia.

El espectáculo estuvo dirigido por el premio Nacional de Televisión José Ramón Artigas en el cual Portuondo recibió la obra de arte Colibrí tijereta, de la artista Janette Brossard, entregada por la presidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), la musicóloga Marta Bonet.

La estrella del Buena Vista Social Club obtuvo, además, el cariño de toda Cuba con el merecido tributo a esa mujer que, con su inconfundible estilo “ha hecho que la música cubana se sienta y viva desde el corazón”, reconoció el sitio oficial de facebook de la Uneac.