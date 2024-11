Cienfueguero Erislandy Álvarez vence en Copa del Mundo de boxeo profesional (+Post)

Tiempo de lectura aprox: 41 segundos

El púgil cienfueguero Erislandy Álvarez, monarca olímpico de París 2024, venció hoy al kazajo Adilet Kurmetov en la jornada inaugural de la Copa del Mundo Profesional de Boxeo con sede en esta ciudad.

En la cita, organizada por la Asociación Internacional de Boxeo, el antillano dispuso de Kurmetov en pelea correspondiente a los cuartos de finales de la división de 63,5 kilogramos.

