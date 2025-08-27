Cienfuegos, sede nacional del cierre de verano de los Joven Club

Compartir en

La actividad nacional del cierre del verano Siempre Joven 2025, de los Joven Club de Computación y Electrónica tendrá lugar en la sede de la ciudad de Cienfuegos radicada en el Consejo Popular Punta Gorga, el viernes 29 de agosto, a las nueve de la mañana.

Constituye un reconocimiento de la Dirección Nacional, por los resultados del trabajo durante el primer semestre del presente año, informó a esta periodista, la Comunicadora de la Dirección Provincial del Joven Club, Jaency Vázquez.

“Van a estar sesionando tres áreas informáticas, Geroclub, el primer espacio destinado al intercambio sobre las tecnologías y las Pasarelas de Pago, con las personas de la tercera edad.

“En la zona techada sesionará el cierre del taller de Robótica Educativa, con la exposición de los proyectos de los niños que participaron. También brindarán servicio de asesoría y tiempo de máquina, con la copia de informaciones como audiolibros, libros digitales, video juegos de la Plataforma Ludox, la Enciclopedia Cubana EcuRed, aplicaciones del Portal Apklis y el Producto Audiovisual Cubano Mochila versión 1.29.

Prevén la participación del Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) con el Programa a Jugar, entre otras propuestas.

