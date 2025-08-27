Ciencias Médicas de Cienfuegos iniciará curso escolar con la novedad del Colegio Universitario

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 49 segundos

La Universidad de Ciencias Médicas de esta ciudad comenzará el1ro de septiembre, el curso escolar 2025-2026, con el acto de bienvenida a un total mil 161 estudiantes de nuevo ingreso, de las carreras de Medicina, Estomatología, Licenciatura en especialidades diversas y técnicos en modalidades.

Una novedad es el inicio del Colegio Universitario, con más de 80 estudiantes motivados la mayoría por la carrera de Medicina, explica la doctora Alexis Díaz Brito, rectora de la Universidad de Ciencias Médicas de la Perla del Sur.

“Esos estudiantes hacen su 12mo grado aquí, comenta, el escenario docente va a ser nuestra universidad, aun cuando sean matrícula de los diferentes preuniversitarios, recibiendo todas las asignaturas con el claustro nuestro, los propios profesores que posteriormente van a ser de ellos en las diferentes carreras”.

Dispondrán de educadores experimentados desde el 12mo grado interactuando con el claustro y los escenarios docentes.

Abarca la matrícula de la institución a 28 estudiantes extranjeros, fundamentalmente de Medicina, incluyendo a graduados, que continúan por una especialidad, procedentes de Angola, Estados Unidos y Canadá, entre otros países.

“Hace ya 45 años que nuestra universidad está graduando profesionales de la Salud, refiere, con excelente calidad humana y preparación”

Realizan acciones previas al curso y sobre todo en la higienización en los escenarios docentes y la residencia estudiantil esperando a los estudiantes de nuevo ingreso y a los continuantes.

Visitas: 47