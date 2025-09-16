Cienfuegos celebra aniversario 65 de los CDR

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 58 segundos

El acto provincial por el aniversario 65 de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) tuvo lugar este martes, en el parque de la Aduana, de la Perla del Sur.

Durante la celebración, se reconoció de forma especial a Rodas, Municipio Vanguardia Nacional de los CDR. También fueron felicitados Cumanayagua, Lajas y Cienfuegos.

Asimismo, fueron exaltados por su destacada labor un grupo de dirigentes de base, zonas, CDR y cederistas.

La Asociación de Agricultores Pequeños, la Federación de Mujeres Cubanas, la Central de Trabajadores de Cuba, la Unión de Jóvenes Comunistas y el Partido y el Gobierno del territorio aprovecharon la ocasión para agasajar a la mayor organización de masas del país.

Las palabras centrales corrieron a la cuenta de Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido en la Provincia, quien destacó la importancia de los CDR para la Revolución, e hizo énfasis en la necesidad de adaptarse y encontrar nuevas estrategias para preservar sus logros, ante la evolución de la sociedad y los cambios en el entorno político y social.

Junto a Carranza Valladares, presidieron el acto político cultural Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido en la provincia; Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora de Cienfuegos; Yamira Cruz García; primera secretaria del Partido en el municipio cabecera; Lorelei García Ramírez, miembro de la Dirección Nacional de los CDR; y Mileidy Varela López, entre otros dirigentes.

Visitas: 10