Cienfuegos, a punto de concluir acciones de la XVI Comprobación Nacional al Control Interno

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 42 segundos

La provincia de Cienfuegos está a punto de concluir las acciones de la XVI Comprobación Nacional al Control Interno, iniciadas en toda Cuba desde el pasado 18 de septiembre y que se extendieron de las fechas previstas, por la situación electroenergética que vive el país.

Aida Guerrero Soto, Contralora Jefa Provincial informó a esta periodista que, de las diez comprobaciones de prevención y control planificadas, ya fueron notificadas las cuatro especiales.

“Se pudo comprobar que aún no se logra un adecuado encadenamiento productivo, afirma, las ventas al Turismo NO se realizan directamente, sino a través de intermediarios que pudieran ser en este caso, empresas comercializadoras y formas de gestión no estatal, lo que hace que se encarezcan los precios de los productos que adquieren por el sector del turismo”.

Otras seis auditorias evalúan el fortalecimiento de la Empresa Estatal Socialista, la gestión administrativa y el uso eficiente de los recursos y precios.

“De forma preliminar, agrega, se detecta que hoy existen incumplimientos de los planes de ingreso. Todavía no se logran niveles altos de ocupación de las habitaciones, deficiencias en las elaboraciones de las fichas de costo, entre otros”.

Visitas: 0