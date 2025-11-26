Cienfuegos a Fidel: “Soy tu Soldado”

Compartir en

La céntrica intersección de Prado y San Fernando fue, una vez más, el escenario de un sentido homenaje del pueblo cienfueguero al líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el noveno aniversario de su desaparición física.

La gala artística, titulada “Soy tu soldado” reunió a destacados artistas locales que ofrecieron lo mejor de su arte como tributo. Entre las presentaciones, se destacaron las interpretaciones de las cantantes Ingrid Rodríguez y Danaysi Brito, las declamaciones de los poetas Alberto Vega Falcón y Arián López, y la música del laudista Edwin Vichot. Completaron el programa el proyecto de danza contemporánea Nexos y la Compañía de Teatro Musical Infantil Abrakadabra.

De forma paralela a la conmemoración, estudiantes de la Escuela de Arte Benny Moré realizaron la pintura de dos alegorías dedicadas a Fidel, añadiendo una expresión visual de respeto y memoria.

La gala fue presidida por Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Cienfuegos, y Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora del territorio, quienes acompañaron a los agradecidos en este acto de recordación.

