Tiempo de lectura aprox: 2 minutos

China urge a Israel a cesar sus “peligrosas acciones” en Gaza, reclamando el fin de la ocupación y un alto al fuego inmediato para aliviar la crisis humanitaria.

El Gobierno chino ha instado este viernes al régimen de Israel a que detenga inmediatamente sus “peligrosas acciones” después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, haya ordenado la ocupación de Gaza.

“Gaza pertenece al pueblo palestino y es parte inalienable del territorio palestino”, ha aseverado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun, en rueda de prensa.

El vocero de la Cancillería china ha puesto de manifiesto que la “vía correcta para aliviar la crisis humanitaria en Gaza” pasa por “un alto el fuego inmediato” y la liberación de los retenidos

De igual manera, ha expresado la disposición de China para colaborar con la comunidad internacional para promover un pronto cese de los combates en Gaza, aliviar la crisis humanitaria, implementar la llamada solución de dos Estados y lograr una solución integral, justa y duradera para la cuestión palestina.

El gabinete israelí dio luz verde el jueves al plan de Netanyahu para la expansión de las agresiones y la ocupación total de la Franja de Gaza. Por medio de un comunicado, la oficina del premier del régimen sionista informó que las tropas israelíes ya se preparan para tomar el control de la ciudad de Gaza.

En una entrevista concedida el mismo jueves a la cadena estadounidense Fox News, Netanyahu confirmó que el régimen tiene “la intención de expulsar a HAMAS de Gaza, liberar a la población de Gaza y entregarla a fuerzas árabes que no representen una amenaza para Israel”.

Sus comentarios provocaron la furia de los grupos de la Resistencia palestina. Mediante una declaración conjunta, los palestinos enfatizaron que las palabras de Netanyahu reflejan la impotencia política y el fracaso sobre el terreno del enemigo sionista, después de casi dos años de una guerra genocida, que no ha logrado sus objetivos a pesar de cometer masacres, con el apoyo ilimitado de Occidente, liderado por Estados Unidos.

En este sentido, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) ha destacado que lo que Netanyahu planea “es continuar una política de genocidio y desplazamiento forzado mediante la perpetración de nuevos crímenes contra nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza”, asegurando que ese objetivo no será “pan comido”, sino acarreará “un alto precio” para el régimen sionista.

La ocupación total de Gaza, el desplazamiento de más de 2,2 millones de la población palestina y el restablecimiento de asentamientos ilegales israelíes allí, ha sido un objetivo ampliamente buscado por gabinete extremista de Netanyahu, desde el inicio de la guerra en octubre de 2023.

Este plan cuenta con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha propuesto desplazar a los palestinos y convertir Gaza en la “Riviera” de Asia Occidental, una iniciativa que desató rechazo y condenas a nivel internacional.

Israel se enfrenta a una creciente indignación por su destructiva guerra contra Gaza, en la que más de 61 258 palestinos han perdido la vida y otros 152 045 han resultado heridos en casi 22 meses de agresión. La campaña militar ha devastado el enclave y lo ha llevado al borde de la hambruna.