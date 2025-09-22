lunes, septiembre 22, 2025
Celebran en Cuba IV Ejercicio Nacional contra el delito

Cubasi 0 comentarios , , , , , , ,
Cuba desarrolla desde hoy el IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, una iniciativa que busca fortalecer la respuesta institucional y comunitaria frente a manifestaciones delictivas y otros fenómenos nocivos que afectan el orden social.

La actividad tiene como propósito elevar la preparación operativa de las fuerzas del orden, optimizar los procesos investigativos y reforzar los mecanismos de control popular y atención social, según reporte del diario Granma.

