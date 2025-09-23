Celebran en Cienfuegos la Jornada Especial para la Atención al Adulto Mayor

Compartir en

Celebra Cienfuegos la Jornada Especial para la Atención al Adulto Mayor, la cual se realizará anualmente en el país desde el 24 de septiembre al primero de octubre bajo el eslogan “Celebrando la vida, honrando la experiencia”.

Los objetivos principales de la jornada son homenajear y reconocer la labor de los adultos mayores, fomentar hábitos y estilos de vida para la promoción de un envejecimiento activo y saludable en Cuba y promover una imagen positiva de las personas adultas mayores, destacando su capacidad de contribución activa y valiosa en la sociedad.

Cada primero de octubre se celebra el Día Internacional de la Personas Mayores, iniciativa fomentada por la Organización de las Naciones Unidas, para impulsar políticas y programas públicos centrados en las personas de la tercera edad para que se mantengan más tiempo activas dentro de la sociedad.

En la Perla del Sur, la celebración homenajeará el 81 aniversario de Alberto Vega Falcón, además estará dedicada a la Cátedra del Adulto Mayor de la Universidad de Cienfuegos.

Nancy Verona, Subdirectora Provincial de Cultura expresó que “La jornada abre una nueva etapa de trabajo con la Cátedra del Adulto Mayor. Queremos afianzar con todas las instituciones de cultura la relación con la cátedra. Podemos aprovechar esos saberes que están ahí, sacarlos e ir enriqueciendo nuestras acciones culturales”.

Entre las actividades que forman parte de la jornada se encuentran conciertos y Peñas Literarias en Hogares de Ancianos y Casa de Abuelos, exhibiciones de filmes relacionados con el tema, encuentros en los museos con Combatientes y personalidades de la Cultura. Además de un panel sobre los aportes de la cultura en la vida de los adultos mayores y bailables en el Salón Minerva.

Para culminar realizarán una actividad Central el primero en los portales de la Librería Dionisio San Román relacionada con la literatura y el café, ya que ese día se celebra también el Día del Café. La celebración contará con una presentación del grupo Kafe Mezclado.

“El dos de septiembre realizaremos el Acto de Inicio de Curso de la Cátedra del Adulto Mayor de la Universidad de Cienfuegos. La llevaremos a cabo en la Cátedra de los combatientes con una exposición relacionada con cuanto pueden hacer los adultos mayores” destacó Elizabeth Gradaille, representante de la Cátedra del Adulto Mayor.

Las personas de la tercera edad son fuentes inestimables de conocimientos y experiencia, y tienen mucho que aportar a la paz, el desarrollo sostenible y la protección de nuestro país.

