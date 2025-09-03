Celebra Periódico 5 de Septiembre de Cienfuegos Aniversario 45 de fundado

Compartir en

A 45 años de la fundación del Periódico 5 de Septiembre, salido a la luz ese día y que hoy, como la prensa cubana, está en proceso de transformación extendemos el reconocimiento a quienes contribuyeron a tener un baluarte de la información, a los fundadores, trabajadores y familiares.

Así expresa la directora, Mercedes Caro Nodarse, fundadora del Semanario, que como el resto de los provinciales se verán involucrados en acciones nuevas de publicidad.

“De una cartera de negocios, apunta, que va a llevar una campaña de estrategias y planes de comunicación para personas jurídicas y naturales, dentro de toda esta transformación de la prensa, con servicios en aras de construir un nuevo modelo de prensa pública del Socialismo en la manera cubana.

“En la gestión editorial y en la económica ampliará en este último el diseño de una cartera de oportunidades de bienes y servicios a entidades estatales y privadas”.

Un mercado NO explorado por la mayoría de los medios cubanos.

“Nosotros estamos saliendo con resúmenes semanales de las noticias más importantes ocurridas en la provincia, refiere, y hemos incluido en el Sitio Web dos podcast dedicados a la Tecnología y Salud Pública. Ambos tienen gran aceptación dentro de la población cienfueguera y fuera de nuestro territorio”.

Caro Nodarse resalta logros del Semanario, por ejemplo, premios internacionales recibidos por el Sitio Web.

“El mayor premio, agrega, es el reconocimiento que el pueblo cienfueguero ha emitido por varias vías hacia nuestro Semanario”.

Aceptación del producto comunicativo desde la Perla del Sur.

