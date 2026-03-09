lunes, marzo 9, 2026
Casa de las Américas invita en Cuba a dialogar desde la musicología

La institución habanera Casa de las Américas ultima detalles hoy para la celebración del XIV Coloquio Internacional de Musicología, los días 16 y 17 de marzo, con la participación de profesionales de nueve países de América Latina.

El evento se desarrollará en modalidad híbrida y será un espacio de reflexión que fortalecerá los lazos académicos y culturales en la región.

Durante dos jornadas, los participantes debatirán en conferencias y paneles con expertos de Cuba, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Perú y Uruguay.

En tiempos desafiantes, nuestro propósito es intercambiar a toda costa, aseguró la entidad, que ha sido durante décadas un escenario de diálogo e integración dedicado al estudio, la investigación y el fomento de la literatura, las artes plásticas, la música y el pensamiento crítico.

Casa de las Américas se erige así como un faro que proyecta la riqueza y diversidad cultural del continente, desde una vocación humana y comprometida con la justicia social.

