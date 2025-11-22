Candidatos presidenciales preparan cierre de campaña en Honduras

Tiempo de lectura aprox: 36 segundos

El 24 de noviembre será el último día permitido para actividades proselitistas, dejando a guatemaltecos en período de reflexión antes de emitir su voto el 30 del mes.

A menos de diez días para las elecciones generales de Honduras, previstas para el 30 de noviembre, la contienda política entra en su fase final con los cierres de campaña de los principales aspirantes presidenciales: Rixi Moncada, Salvador Nasralla y Nasry Asfura.

Los candidatos concentrarán sus últimos esfuerzos en actos en Tegucigalpa, la capital, y en San Pedro Sula, antes de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) imponga el silencio electoral a partir del martes 25 de noviembre.

El lunes 24, será el último día permitido para actividades proselitistas. Mientras los candidatos intensifican sus cierres, el CNE avanza en la logística de los comicios. La distribución de las maletas electorales ha comenzado en departamentos como Ocotepeque, Colón y Atlántida.

Más de 6,5 millones de ciudadanos están convocados a ejercer su derecho al voto. Los votantes deberán seleccionar a un presidente o presidenta, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldes, 128 diputados que conformarán el Congreso Nacional y 20 ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN).