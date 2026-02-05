Canciller: Está aislada la política de asfixia de EE.UU. sobre Cuba

Compartir en

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, aseguró hoy que las muestras de solidaridad internacional con Cuba evidencian el aislacionismo de la política estadounidense de asfixia y guerra económica contra el pueblo de la mayor de las Antillas.

En la red social X, el Canciller agradeció los comunicados emitidos por el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) y el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta, en rechazo a las medidas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos, dirigidas a impedir la importación de petróleo por Cuba.

Agradecemos los comunicados emitidos por el Movimiento de Países No Alineados y el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta, que rechazan las medidas anunciadas por el gobierno de #EEUU dirigidas a impedir la importación de petróleo por #Cuba. Apreciamos estas muestras de… pic.twitter.com/wTjAUfE6na — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 5, 2026

Estas medidas, que sancionan a países con relaciones comerciales legítimas con Cuba, tienen efectos extraterritoriales y afectan negativamente no solo a la isla y su pueblo, sino también a terceros Estados y las relaciones económicas internacionales, señaló el MNOAL en su mensaje.

Asimismo, reiteró su llamamiento al Gobierno de los Estados Unidos para que ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, que, subrayó, constituye el principal impedimento para su pleno desarrollo.

El Movimiento también instó a Washington a eliminar las medidas unilaterales adicionales impuestas desde 2017, “incluida la designación unilateral y arbitraria de Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo, que refuerzan el bloqueo y causan enormes pérdidas materiales y daños económicos al pueblo cubano”.

En tanto, el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas resaltó en su comunicado que el uso del chantaje, la intimidación y la coerción económica para obligar a otros Estados a cumplir con políticas unilaterales, incluso mediante la amenaza o la imposición de aranceles arbitrarios y abusivos, constituye una flagrante violación de las normas del libre comercio, el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Las medidas recientemente anunciadas tienen la clara intención de agravar, de forma deliberada, las condiciones de vida de la población y privar a la República de Cuba de recursos esenciales, incluidos los suministros energéticos, vitales para la actividad económica y el bienestar social, denuncia el texto.

Ambas organizaciones ratificaron su solidaridad con el pueblo y Gobierno de Cuba, exhortaron a la comunidad internacional a defender el derecho internacional, el multilateralismo y los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

