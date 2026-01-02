viernes, enero 2, 2026
Canciller cubano expresa pesar tras incendio en Crans-Montana, Suiza

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, expresó hoy aquí las condolencias y solidaridad tras las lamentables consecuencias del incendio ocurrido en Crans-Montana, Suiza.

“Nuestras más sentidas condolencias por las pérdidas humanas provocadas por el incendio”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba en la red social X.

A continuación, Rodríguez patentizó “la solidaridad con el pueblo y gobierno suizo y con los familiares de las víctimas”. Al mismo tiempo, deseó pronta recuperación a los heridos.

El incendio en la estación de esquí Crans-Montana, causó la muerte a unas 40 personas y unos 115 heridos de varias nacionalidades, de acuerdo con las últimas confirmaciones.

Según trascendidos, existe una cifra de entre 80 y 100 personas heridas de gravedad, por lo que los fallecidos podrían aumentar.

El siniestro sucedió en un bar abarrotado a la 01:30 hora local en un bar llamado Le Constellation durante la noche de Año Nuevo en el cantón de Valais, en el suroeste de Suiza. Hasta ahora no hay certeza de la causa del incendio.

