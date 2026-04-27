Canciller alemán cuestiona la estrategia de Estados Unidos y advierte sobre su debilitamiento frente a Irán

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El canciller alemán, Friedrich Merz, criticó la postura de Estados Unidos en el actual escenario de confrontación con Irán y aseguró que Washington carece de una estrategia clara, lo que —a su juicio— ha derivado en un debilitamiento de su posición internacional.

Durante una intervención este lunes en el instituto Carolus-Magnus, en Marsberg (Renania del Norte-Westfalia), el mandatario afirmó que el liderazgo iraní está logrando imponerse en el conflicto. “Los estadounidenses, evidentemente, no tienen estrategia”, declaró.

Merz fue más allá al señalar que la situación representa una pérdida de influencia para Estados Unidos. “Toda una nación está siendo humillada por el liderazgo iraní, especialmente por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica”, expresó.

Las declaraciones del canciller alemán se producen en un contexto de creciente tensión entre Washington y Teherán, marcado por el estancamiento de las negociaciones y medidas recíprocas que afectan la estabilidad regional y los mercados energéticos.

Sus palabras reflejan preocupaciones dentro de sectores europeos sobre la conducción de la política exterior estadounidense en un escenario geopolítico cada vez más complejo.

(Con información de Hispan TV)

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