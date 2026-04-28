La meca del saber y el esparcimiento sano en Cruces

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La Biblioteca Pública Raúl Aparicio Nogales del municipio de Cruces es una de las instituciones punteras hoy dentro del sector de la Cultura en ese territorio, pese a enfrentar un grupo de dificultades que entorpece el buen desenvolvimiento de sus actividades. Así lo atestigua Marialis Alfonso Posada, directora del recinto, quien pone todo su empeño para sacar adelante los compromisos que tiene la biblioteca con los lectores y la población general.

“Todavía estoy esperando respuesta para que sea habilitada de una vez por todas la sucursal (minibiblioteca) del asentamiento de Mal Tiempo, que desde hace años la tienen asumiendo otras funciones”, afirmó a este reportero quien tiene a su cargo además otras dos minibibliotecas, en el barrio de La Pedrera y en el batey de Marta Abreu.

Asimismo, expresó la imperiosa necesidad de rescatar el espacio de la sala Infantil de la “Raúl Aparicio”, inhabilitada por falta de apoyo logístico, morosidad y recursos para su mantenimiento. De poder recuperarla, los niños visitantes tendrían mejor confort y varias de las actividades sistemáticas como El tren de los Cuentos o De libros y Ciencia, serían mejor percibidas.

Justamente, la última peña citada con anterioridad se llevó a cabo el pasado jueves 23 de abril en los predios del parque José Martí con especial acogida, durante la cual se promovió el libro Historia de la ciencia y la tecnología en Cuba, además de “Unir al programa de atención de las políticas sociales, como forma de descubrir mundos con la ANCI (…) Se puso en práctica la creatividad en función del bienestar común, a partir de un taller de prácticas con el uso del bastón y la promoción de otros tópicos inclusivos extraídos de la revista Somos Jóvenes”.

De las actividades contempladas en el programa dedicado al Día Mundial del Libro y la Lengua Española, estuvo la peña Poemas del Alma, que también prioriza a los más jóvenes. Para su realización se escogió como principal homenajeado al bardo y folclorista Samuel Feijóo, más la lectura de textos líricos del español Juan Ramón Jiménez. A su vez, la “Raúl Aparicio” extiende cada mes sus servicios de promoción de lectura hasta centros docentes, menciónese las Escuelas Primarias Carlos Caraballo y Fabric Aguilar Noriega, el Politécnico José Cruz Gastón, además del Hogar de Ancianos, el Hogar Materno, el Taller de Discapacitados y la Tabaquería.

Por si fuera poco, la unión con el Inder ha posibilitado un bienestar mayor para su colectivo de trabajadores, el cual tiene la oportunidad de recibir gimnasia básica los lunes, miércoles y viernes en la mañana con la batuta de la licenciada en Cultura Física, Disley Espinosa Cardoso. Así pues, Alfonso Posada reafirma que además de respirarse conocimiento, empatía y sororidad, “hoy aquí también respiramos salud”.

Durante el actual período de coyuntura energética y escasez de conectividad en este municipio, la biblioteca crucense, ubicada en la intersección de la calle Esquerra con Pepe Alemán, ha incrementado su número de usuarios considerablemente, lo cual demuestra la importancia del centro como meca del saber y el esparcimiento sano en tiempos de crisis.

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