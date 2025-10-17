Campaña apoyo a Cuba en Vietnam recauda más de 21 millones de dólares

Compartir en

La campaña de apoyo a Cuba lanzada por la Cruz Roja de Vietnam culminó exitosamente con la recaudación de más de 21 millones de dólares, de acuerdo con cifras preliminares conocidas hoy aquí.

Puesta en marcha el 13 de agosto último en ocasión del 99 cumpleaños del Comandante en Jefe Fidel Castro y en el contexto del Año de la Amistad Vietnam-Cuba y el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, la iniciativa finalizó oficialmente a las 23:59.59 (hora local) de este jueves.

Según el más reciente reporte de la Cruz Roja vietnamita, hasta las 20:00 (hora local) de ayer se recibieron más de dos millones 90 mil aportes individuales y colectivos por un monto aproximado de 555 mil 800 millones de dongs (más de 21 millones 100 mil dólares).

En un post publicado en su página de Facebook la organización social humanitaria rememoró el inicio, hace poco más de dos meses, de lo que definió como un viaje especial, de compasión, gratitud y fuerte comprensión mutua entra las dos naciones.

Refiriéndose al inminente cierre de la campaña señaló que “las buenas emociones que deja atrás seguramente harán eco por mucho tiempo en los corazones de todos los vietnamitas”.

En la propia red social la usuaria Pham Tran Hoa calificó de “increíble e impresionante el cariño de los vietnamitas hacia la gente de Cuba”, mientras Dinh Lan señaló que “si no fuera por las dos últimas inundaciones históricas (que afectaron a Vietnam) el número habría superado los 650 mil millones” de VND.

El acto de cierre oficial de la campaña, cuyo propósito de recaudar 65 mil millones de dongs (alrededor de dos millones 400 mil dólares) se alcanzó en apenas 30 horas, tendrá lugar mañana sábado, cuando además se premiará a los ganadores del concurso de composición musical “Vietnam-Cuba: Canción de amistad que resuena por siempre”.

La convocatoria fue abierta el pasado 22 de agosto en la Unión de Asociaciones de Literatura y Artes de Vietnam, y en la misma el presidente de esa institución, Do Hong Quan, dijo que ésta no era solo una actividad artística, sino también una demostración del espíritu de solidaridad internacional, en especial con el hermano pueblo cubano.

Además del apoyo material, contamos con un tesoro invaluable: el talento, la creatividad artística, el corazón y la emoción del artista. Con ese tesoro podemos crear canciones que perdurarán para siempre, convirtiéndose en un puente que conecte la amistad entre Vietnam y Cuba, significó Hong Quan.

Presente en el acto, el embajador de Cuba aquí, Rogelio Polanco, subrayó que “la música no tiene fronteras y la iniciativa de organizar esta campaña de composición es algo que realmente apreciamos y celebramos, porque a través de la melodía y la letra, la amistad entre los pueblos de Vietnam y Cuba se expresa de forma vívida y emotiva”.

