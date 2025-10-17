Encabeza Díaz-Canel acto de solidaridad con Venezuela

Compartir en

Con la participación de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, tiene lugar hoy, en esta capital, un acto en apoyo a la causa venezolana contra la injerencia estadounidense en la región.

Presentes también en el encuentro los miembros del Buró Político del Comité Central del Partido Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización, entre otros representantes de la máxima dirección del país y de la capital.

El espacio se erige como una acción de condena al despliegue militar de los Estados Unidos en aguas del Caribe, en clara amenaza a la soberanía venezolana, y al mismo tiempo insta a la región latinoamericana a no bajar la guardia ante los intereses expansionistas del imperialismo norteamericano.

Ante delegados de diferentes naciones que participan en el III Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda, esta cita convierte a Cuba en uno de los epicentros de lucha en favor de la justicia de los pueblos.

El acto tiene lugar frente a la estatua ecuestre del Libertador Simón Bolívar, ubicada en el Vedado habanero.

