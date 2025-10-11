Cabello: Venezuela es fiera cuando se trata de defender Patria

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 40 segundos

El Gobierno de Venezuela advirtió que cualquier agresión contra su soberanía, venga del interior o del exterior, recibirá una respuesta contundente.

Venezuela inició este viernes el despliegue de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en los estados Aragua, Falcón y Zulia (sitas al noroccidente del país suramericano) como parte de los ejercicios de comando, control y comunicación ordenados por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En este contexto, el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, durante la supervisión del despliegue en el estado Aragua advirtió que “el mundo sepa que Venezuela es un país de paz, que siempre ha demostrado humildad, pero que es fiera cuando se trata de defender la Patria”.

El alto funcionario venezolano subrayó que el imperialismo norteamericano intenta justificar su política de saqueo sobre los recursos naturales de otros países, bajo el disfraz de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Al denunciar que los mayores carteles del mundo operan en Estados Unidos, especialmente la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), aseveró que el país norteamericano “es el país que más consume drogas y donde más personas fallecen por consumo de alcohol”.

Venezuela dará una respuesta contundente a los enemigos

Cabello también manifestó que las armas de la Patria permanecen bajo la custodia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), pero con el respaldo del pueblo organizado, conforme al principio de corresponsabilidad ciudadana en la defensa de la soberanía, consagrado en la Constitución. “Es un error subestimar al pueblo”, agregó.

Tras expresar la disposición de los órganos de defensa en cada territorio “para defender el suelo sagrado de Venezuela”, recalcó que “en caso de una agresión militar, Venezuela dará una respuesta contundente a los enemigos internos y externos de la Patria”.

Cabello insistió en que quienes esperan que ocurra una invasión militar en Venezuela olvidan que “no hay bombas solo mata chavistas”. “Quienes han pedido invasiones están pidiendo que lancen bombas sobre Venezuela, que caigan en escuelas, que caigan en hospitales, en zonas residenciales, en edificios solo por su ambición de poder”, recalcó.

El pasado agosto, EE.UU. desplegó más de 4.000 efectivos cerca de las costas venezolanas, junto a ocho buques militares dotados de misiles y a un submarino de propulsión nuclear en el Caribe, con el pretexto de luchar contra los cárteles de la droga.

Ante esta coyuntura, Maduro llamó al alistamiento masivo de milicianos. De su parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) puso en marcha el ‘Plan Independencia 200’, al tiempo que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, comunicó la realización de un ejercicio de ‘apresto militar’ en la isla de La Orchila.