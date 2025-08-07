BRICS proyecta responder en conjunto a los aranceles de EE.UU.

Compartir en

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su intención de convocar a sus homólogos de India y China, miembros del grupo de los BRICS, con la finalidad de debatir y promover una reacción a los aranceles impuestos por el Gobierno del mandatario de Estados Unidos (EEUU.), Donald Trump.

«Intentaré conversar con ellos sobre la perspectiva de cada país y sus implicaciones para cada uno, para que podamos tomar una decisión«, declaró Lula a medios de comunicación en referencia al presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de India, Narendra Modi.

Al igual que Brasil, que tiene que pagar un arancel del 50 por ciento por sus productos que quiera vender al mercado estadounidense, India también obtuvo un gravamen del mismo porcentaje.

De acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, la razón radica en la importación de bienes rusos realizada por la India.

Igualmente, el presidente de Brasil declaró que no tiene intención de mantener diálogos personales con Donald Trump en relación a su elección de aplicar unos aranceles del 50 por ciento a las importaciones de bienes brasileños.

«El día que mi intuición me diga que Trump está listo para hablar, no dudaré en llamarlo«, afirmó Lula. «Pero hoy mi intuición me dice que no quiere hablar. Y no voy a humillarme«, sentenció.

El presidente de Brasil agregó que su nación no está preparada para anunciar tarifas aduaneras mutuas, ni tampoco abandonará los diálogos a nivel de gabinete.

