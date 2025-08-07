jueves, agosto 7, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba

«Intentaré conversar con ellos sobre la perspectiva de cada país y sus implicaciones para cada uno, para que podamos tomar una decisión», señaló Lula./ Foto: EFE/Archivo
«Intentaré conversar con ellos sobre la perspectiva de cada país y sus implicaciones para cada uno, para que podamos tomar una decisión», señaló Lula./ Foto: EFE/Archivo
Internacionales Noticias 

BRICS proyecta responder en conjunto a los aranceles de EE.UU.

teleSUR 0 comentarios , , , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 48 segundos

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su intención de convocar a sus homólogos de India y China, miembros del grupo de los BRICS, con la finalidad de debatir y promover una reacción a los aranceles impuestos por el Gobierno del mandatario de Estados Unidos (EEUU.), Donald Trump.

«Intentaré conversar con ellos sobre la perspectiva de cada país y sus implicaciones para cada uno, para que podamos tomar una decisión«, declaró Lula a medios de comunicación en referencia al presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de India, Narendra Modi.

Al igual que Brasil, que tiene que pagar un arancel del 50 por ciento por sus productos que quiera vender al mercado estadounidense, India también obtuvo un gravamen del mismo porcentaje.

De acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, la razón radica en la importación de bienes rusos realizada por la India.

Igualmente, el presidente de Brasil declaró que no tiene intención de mantener diálogos personales con Donald Trump en relación a su elección de aplicar unos aranceles del 50 por ciento a las importaciones de bienes brasileños.

«El día que mi intuición me diga que Trump está listo para hablar, no dudaré en llamarlo«, afirmó Lula. «Pero hoy mi intuición me dice que no quiere hablar. Y no voy a humillarme«, sentenció.

El presidente de Brasil agregó que su nación no está preparada para anunciar tarifas aduaneras mutuas, ni tampoco abandonará los diálogos a nivel de gabinete.

Visitas: 5

teleSUR

Plataforma digital de información alternativa de la cadena multiestatal de televisión homónima con sede central en Caracas. Multimedio de comunicación latinoamericano de vocación social orientado a liderar y promover los procesos de unión de los pueblos del SUR.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *