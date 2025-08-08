Alineados, el peligro y la putrefacción (+Fotos)

Compartir en

Si usted va montado en el tren que cubre la ruta Cienfuegos – Santo Domingo en las tardes (y viceversa, en las mañanas), seguro se percatará de que su vagón se bambolea más de lo común mientras el convoy de hierro sale (o entra) a la cabecera provincial.

El traqueteo es más intenso y preocupante cuando la línea férrea cruza la Calle 8NE (Calixto García), en las afueras del Reparto Tulipán. Desde allí, hasta que alcanza paralelamente la Avenida 70, el tren atraviesa varias islas y una cordillera de basura que la gente de manera irresponsable ha botado sobre o muy cerca de los rieles.

Desde hace meses, el problema solo se ha incrementado, aumentando a su vez las probabilidades de que ocurra un descarrilamiento en esa área y se lamenten pérdidas materiales y hasta heridos en un accidente.

Basura de todo tipo, mezclada y escondida con la hierba alta y las aguas fétidas, ha creado un panorama pos apocalíptico, surgido por culpa de la propia comunidad; de los vecinos de la zona que, lo mismo arrojan una jaba con cáscaras de plátano que un saco de tierra o cemento vencido sobre las vías, sin tener en cuenta el más elemental sentido común o previsión de las consecuencias.

Este ejemplo es uno de tantos que hoy mancha la conducta cívica y medioambiental de los cienfuegueros, relacionada con la higiene de una urbe que pide a gritos por espacios libres de desechos.

