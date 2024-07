Biden, bajo presión: aumentan las voces que piden que abandone la carrera a la Casa Blanca

Tiempo de lectura aprox: 4 minutos, 27 segundos

Desde que el mandatario Joe Biden y el ex jefe de Estado republicano Donald Trump se enfrentaron en un cuestionado debate televisivo el 27 de junio, un creciente número de medios de comunicación, políticos demócratas e influyentes personalidades han instado al presidente estadounidense a que abandone la carrera a la Casa Blanca. Sin embargo, el gobernante demócrata se ha mantenido firme en la contienda y se ha desmarcado de todos los llamados a ceder su candidatura a otro miembro del partido

El debate en el seno demócrata por la candidatura a la Casa Blanca de Joe Biden continúa intensificándose. El desempeño del actual presidente estadounidense en el debate frente a su polémico predecesor republicano, Donald Trump, ha provocado una crisis interna en el Partido Demócrata, con numerosas voces cuestionando la salud y capacidad de Biden para ganarle la contienda a Trump y para comandar la Casa Blanca por otros cuatro años.

Los titubeos, silencios incómodos y visible dificultad del mandatario para terminar algunas ideas con elocuencia dentro del debate televisado el pasado 27 de junio han encendido las alarmas en las filas demócratas, en donde algunos sectores han alzado la voz por los decrecientes niveles de popularidad del presidente a solo meses de los comicios de noviembre.

No obstante, Biden se muestra firme en llegar hasta el final con su candidatura. El equipo presidencial de la Casa Blanca salió a desmentir un reportaje del New York Times, en el que se aseveraba que Biden le habría comentado a una de las “piezas clave” de su entorno que estaba reconsiderando su candidatura.

Breaking News: President Biden told a key ally his campaign may be unsalvageable if he can’t convince the public he’s up for the job. It’s the first public indication that Biden is seriously considering whether he can recover after the debate. https://t.co/xNo2VHcnnW pic.twitter.com/UZBB27pI7q

— The New York Times (@nytimes) July 3, 2024