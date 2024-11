Beijing con la magia de Erislandy

Compartir en

Erislandy Álvarez tendrá su quinto compromiso en el pugilismo profesional este 16 de noviembre en China

Erislandy Álvarez, el hombre que le aportó a Cuba uno de los dos títulos en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, volverá al cuadrilátero en pocos días. El responsable de que el boxeo antillano mantuviera su cosecha dorada durante cuatro ediciones bajo los cinco aros consecutivas —de 2012 a 2024— tendrá su quinto compromiso en el pugilismo profesional este 16 de noviembre en China, a donde llegó hace dos días, junto a su entrenador, el camagüeyano Robinson Poll.

El cienfueguero será uno de los principales atractivos de la IBA Kunlun Fight World Cup, que tendrá como sede al National Indoor Stadium de Beijing. Esta velada innovadora de un solo día comprende cuatro combates de kickboxing y después se efectuará igual cantidad de peleas de boxeo, todas de la división de 63,5 kilogramos (kg).

Álvarez, vigente monarca olímpico de esa categoría, chocará en cuartos de final con el kazajo Adilet Kurmetov, dueño de un récord profesional de 3-0 y de un rendimiento amateur de 48 éxitos y 29 reveses. Adilet nunca ha enfrentado a un púgil antillano, no tiene ninguna corona en eventos de primer nivel y ha ganado dos veces el cetro nacional de su país.

Por su parte, Erislandy cuenta con el aval de cuatro victorias y ninguna derrota en el pugilismo rentado. Su primera sonrisa la consiguió ante el mexicano José Segura (febrero de 2023, en Jalisco, México), la segunda la obtuvo tras derrotar al venezolano Omar Echenique (marzo de 2023, en Maracaibo, Venezuela), en tanto, su tercer triunfo llegó contra el azteca Roberto Gómez (enero de 2024, en Dubai, Emiratos Árabes Unidos) y la cuarta alegría la disfrutó contra el colombiano José Ignacio Muñoz, en la Noche de Campeones de la IBA, celebrada a finales de agosto pasado en la habanera Ciudad Deportiva.

En Beijing, inicialmente el sureño de 24 años tenía como contrincante al marroquí Abdelhaq Nadir, concursante en la magna cita multideportiva de Tokio 2020 y doble medallista en los Juegos Mediterráneos. No obstante, el africano no podrá competir debido a una lesión.

El resto de los pleitos de cuartos de final de los 63,5 kg de la IBA Kunlun Fight World Cup lo completan el ruso Gabil Mamedov vs. el venezolano Luis Arcón,

el tayiko Bakhodur Usmonov vs. el chino LeQuan Wang y el serbio Pavel Fedorov vs. el francés Sofiane Oumiha.

Como ven, es bastante probable que suceda el tercer duelo entre Erislandy y el galo Oumiha en los últimos 19 meses. El europeo se impuso en la final del Campeonato Mundial de Taskent 2023, y el antillano triunfó por el oro en la Olimpiada más reciente.

Sobre su éxito ante Sofiane, triple rey universal, Álvarez declaró a Juventud Rebelde: «tenía muchos deseos de que ocurriera esa revancha, pues él no aceptó en un torneo profesional antes de París 2024. Tampoco quiso en un tope amistoso en Varadero este año. En los Juegos Olímpicos no le quedó otra salida que enfrentarme en la final y, gracias a Dios, lo derroté delante de su público. Entre nosotros existe muy buena amistad desde el Mundial, pero encima del ring no somos amigos».

